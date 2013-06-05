سلطات المطار تحبط تهريب كمية كبيرة من "فرس البحر" مع 4 مصريين

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأربعاء، من ضبط 4 ركاب مصريين بحوزتهم كمية كبيرة من حيوان "فرس البحر".

> وأثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى "دبى"، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب فى حقائب سفر ٤ ركاب مصريين، وبفتح الحقائب بمعرفة الرائد محمد الحداد، تبين أنها تحتوى على كمية كبيرة من "حيوان فرس البحر"، وتم إخطار الحجر البيطرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.