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سلطات المطار تحبط تهريب كمية كبيرة من "فرس البحر" مع 4 مصريين

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سلطات المطار تحبط تهريب كمية كبيرة من "فرس البحر" مع 4 مصريين سلطات المطار تحبط تهريب كمية كبيرة من "فرس البحر" مع 4 مصريين

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأربعاء، من ضبط 4 ركاب مصريين بحوزتهم كمية كبيرة من حيوان "فرس البحر".
> وأثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى "دبى"، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب فى حقائب سفر ٤ ركاب مصريين، وبفتح الحقائب بمعرفة الرائد محمد الحداد، تبين أنها تحتوى على كمية كبيرة من "حيوان فرس البحر"، وتم إخطار الحجر البيطرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مصر 365