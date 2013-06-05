تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأربعاء، من ضبط 4 ركاب مصريين بحوزتهم كمية كبيرة من حيوان "فرس البحر".
> وأثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى "دبى"، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب فى حقائب سفر ٤ ركاب مصريين، وبفتح الحقائب بمعرفة الرائد محمد الحداد، تبين أنها تحتوى على كمية كبيرة من "حيوان فرس البحر"، وتم إخطار الحجر البيطرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
سلطات المطار تحبط تهريب كمية كبيرة من "فرس البحر" مع 4 مصريين
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأربعاء، من ضبط 4 ركاب مصريين بحوزتهم كمية كبيرة من حيوان "فرس البحر".