افتتاح الدورة الثالثة والأربعون لإعداد المعلم الجامعي بتربية سوهاج

صرح نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أنه تم افتتاح الدورة الثالثة والأربعون لإعداد المعلم الجامعي بكلية التربية.

وأضاف أن الهدف من الدورة هو إعداد المعلم الجامعي الإعداد اللازم مهنيا من خلال إمداده بأهم الموضوعات المتعلقة بطرق التدريس الحديثة وأسس بناء المناهج وأهداف ونظم التعليم الجامعي والخصائص السلوكية للطالب الجامعي.

وأشار فيصل الراوي عميد الكلية إلى أنه بالإضافة إلى تلقي المعلومات يقوم المشاركون بالدورة بما يعرف بالتدريس المصغر إلى جانب بعض الأمور المتعلقة بالجامعة كالأنشطة الطلابية ودور الجامعة في تنمية المجتمع لتخريج جيل من الطلاب المتفوقين لخدمة المجتمع.

> وأوضح زين العابدين شحاتة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أن الدورة تتضمن أيضا ما يتعلق بالجوانب القانونية الخاصة بأعمال المعيدين والمدرسين المساعدين وما يخص أيضا البحث العلمي من خلال إعطائهم فكرة شاملة عن تكنولوجيا المعلومات والمكتبة الرقمية لمساعدتهم على الحصول على الأبحاث المتعلقة بمجالاتهم، والجدير بالذكر أن مدة الدورة 9 أيام وتتضمن 56 معيد ومدرس مساعد.