ملك الأردن والعاهل البحريني يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنا اليوم سبل تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين المملكتين وآليات تمتينها في مختلف المجالات.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الإقليمية خصوصا الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وأكد الجانبان أن الحرب على الإرهاب والتطرف هي حرب لحماية الدين الإسلامي ومبادئه السمحة وتعاليمه المعتدلة من الأعمال الوحشية والإجرامية التي تتصف بها “عصابة داعش الإرهابية الجبانة” والتي توحد المجتمع الدولي أكثر لمحاربتها وهزيمتها والقضاء عليها.

وأشار البيان انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية وقوة دفاع البحرين خصوصا في مجال سلاح الجو.

وأكد الملك حمد وفق البيان تضامن البحرين مع الأردن وقيادته الحكيمة باستشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة على يد عصابة داعش الإرهابية الجبانة” معربا عن اعتزازه وتقديره لما يربط البلدين من علاقات تاريخية وطيدة والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

كما شدد الملك حمد على دعم البحرين ووقوفها التام والثابت مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات وخطوات حاسمة للقضاء على الإرهاب ودحره بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وعبر العاهل البحريني عن مدى فخره بما يشهده الأردن اليوم من حالة تلاحم وتضامن عز نظيرها طالما عرف بها الأردنيون في مواجهتهم للأزمات والمحن حفاظا وصونا لوحدة صفهم واستقرار وطنهم.

وقدر الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء عاليا مواقف مملكة البحرين الشقيقة بقيادة الملك حمد في دعم ومساندة الأردن.

وأوضح الملك عبدالله لم يواجه الأردن ظرفا صعبا إلا وكانت البحرين تاريخيا وخلال ساعات تتضامن وتقف إلى جانبنا على أعلى المستويات.. وجودكم وتضامنكم معنا ومواقفكم المشرفة تجاه قضايا العالم العربي رسالة للجميع بأن لدينا أشقاء وأصدقاء يقفون معنا في مختلف الظروف.

وقد اختتم الملك حمد بن عيسى آل خليفة زيارته الى الاردن عقب المباحثات مع الملك عبدالله الثاني.