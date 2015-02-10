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عبد الهادي القصبي: وضع صورة السيسي على لافتات «حُب مصر» كان قرارًا دعائيًا

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عبد الهادي القصبي: وضع صورة السيسي على لافتات «حُب مصر» كان قرارًا دعائيًا عبد الهادي القصبي: وضع صورة السيسي على لافتات «حُب مصر» كان قرارًا دعائيًا

قال، الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إننا كمجموعة مواطنين مصريين نتابع الأحداث بعناية شديدة فمُعظمنا كان قد عُرض عليه الانضمام  لقوئم الاحزاب، لكننا انتظرنا انتهاء أي اختلافات لتكون قائمة وطنية.

وأضاف القصبي: عامل الوقت حسم الموضوع للإسراع بتكوين قائمة وطنية تضم مختلف الإيديولوجيات والاتجاهات لذلك الباب سيظل مفتوحًا أمام الجميع لتنجح مهمتنا الوطنية، ونرحب بأي حزب يشارك زيادة على 4 أحزاب ممثلين عن أحزابهم بالقائمة.

وفيما يخص صورة الدعاية التي حملت صورة وتم تغييرها بسبب موجة من الانتقادات واجهت «حب »، أوضح القصبي: الصورة كانت قبل الإعلان عن الأسماء، وذلك استخدامًا وتنبيهًا لاتجاه القائمة، وكان اختيار ذلك كقرارًا دعائيًا للإعلان عن مشروع القايمة «حُب مصر».

وأضاف، القصبي: اتفقت الأغلبية فيما بعد أن الرئيس السيسي، رئيسًا لكل المصريين، لذا يجب أن نقدم أنفسنا بشخصيتنا الاعتيادية، وكان القرار نزولًا  لملاحظة الأعضاء وبعض الشخصيات من المواطنين المهتمين بالعمل السياسي.

 

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