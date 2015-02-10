محافظا أسيوط الجديد والسابق يناقشان المشروعات التنفيذية بالمحافظة

إستعرض اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق مع نظيره المهندس ياسر الدسوقى المحافظ الجديد خطة المحافظة الاستثمارية وخطة الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر إحتياجا للعام المالى 2014 – 2015 وإمكانات المحافظة الاستثمارية والمناطق الصناعية ونسبة الإشغال بها من المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التواصل والتفاعل بين المحافظين الجدد والقدامى لإستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظات بحضور جمال عباس سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير العام المساعد ومجدى سليم وسليمان قناوى مستشاري المحافظة ومسئولي الإسكان والماليات وتنمية القرية والخطة والموازنة بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع عرض لمشروعات الخطة الاستثمارية بقرى ومراكز المحافظة فى مجالات الكهرباء والرصف والمرافق وتحسين البيئة والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية كما تم إلقاء الضوء على برنامج تطوير القرى الأكثر إحتياجا بمراكز أبوتيج وأسيوط والقوصية.

كما تم مناقشة برامج وخطط التنمية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطط الاستثمارية والعاجلة وسبل دفع عجلة العمل بتلك المشروعات والإسراع في نهوها وفقا للبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة لها واستعراض لإمكانات المناطق الصناعية بالمحافظة ونسبة الاشغال بها والاستثمارات التي تمت عليها من خلال مشروعات الصناعات الغذائية والمطاحن والصناعات الثقيلة والخشبية والخطط المستقبلية لتطوير تلك المناطق .