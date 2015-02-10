زعزوع : طرح مشروع صندوق الاستثمار السياحى فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل

قال وزير السياحة هشام زعزوع أن هناك اتفاق بين وزارتى السياحة والتخطيط بشأن اتخاذ الاجراءات التأسيسية لصندوق الاستثمار السياحى والذى سيسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية جيدة،لافتا إلى حرص الوزارتين على طرح المشروع خلال المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مارس المقبل.

وأضاف الوزير فى تصريحات له أن مشاركة وزارة التخطيط ككيان حكومى يعطى المزيد من الثقة والمصداقية أمام المستثمرين الاجانب لضخ استثماراتهم فى الصندوق.

وأشار زعزوع إلى أن تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على مساهمة شركة أيادى للاستثمار والتنمية فى تأسيس صندوق الاستثمار السياحى وذلك لضخ وتعبئة مزيد من الاستثمار السياحى.

يستهدف الصندوق رفع قدرة المؤسسة السياحية على الاستمرارية من خلال مزيج تمويلى من رأس المال والقروض،كما يسهم فى سداد مديونيات الشركات والفنادق إذا كانت هذه المديونيات العائق الوحيد أمام الاصل السياحى ، كما يمكن للصندوق الاستثمار فى مختلف القطاعات الفرعية داخل القطاع السياحى.

يذكر أن وزارة السياحة قد أعلنت فى وقت سابق عن المشروعات التى سيتم طرحها فى القمة الاقتصادية فى مارس القادم والتى تتضمن منتجع سياحى بجمشة شمال الغردقة بتكلفة استثمارية 1.076 مليار جنيه بالإضافة الى منتجع سياحى راس حوالة بالساحل الشمالى الغربى بتكلفة 318 مليون جنيه ،منتجع رياضى بجنوب مجاويش بسفاجا بتكلفة 1.989 مليار جنيه ومنتجع سياحى بمرسى وزر القصير مرسي علم بتكلفة 663 مليون جنيه ومنتجع سياحى بشرم الفقيرى جنوب مرسى علم بتكلفة 1.215 مليار جنيه.