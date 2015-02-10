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نادي الروتارى يمنح عضويته الفخرية لجيهان السادات

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نادي الروتارى يمنح عضويته الفخرية لجيهان السادات نادي الروتارى يمنح عضويته الفخرية لجيهان السادات

صرحت أمنيه سيد رئيسة نادى روتارى سقارة أن السيدة جيهان السادات قد وافقت على اقتراح الدكتور صديق عفيفى مؤسس روتارى سقارة بمنحها عضوية الروتارى الفخرية وقد قام الدكتور أحمد سعاده محافظ الروتارى بتسليمها شارة العضوية الفخرية.

وكان نادى روتاري سقاره برئاسة أمنيه سيد قد عقد لقاء مساء أمس مع السيدة جيهان السادات تحت رعاية الدكتور صديق عفيفي مؤسس روتارى سقارة،وحضره العديد من أعضاء نوادي روتاري القاهرة والجيزة،وكان من بين الحاضرين محافظ نوادي روتاري أحمد سعادة،وعادل عبد الشافي مساعد المحافظ و رؤساء وأعضاء انديه روتارى وأقيم اللقاء بفندق رمسيس هيلتون.

في البداية قال الدكتور صديق عفيفي أن السيدة جيهان كانت شاهد على العصر قبل النكسة وبعدها،وقبل نصر أكتوبر وبعده وامتزجت حياتها بحياة الوطن قبل الحروب وبعد الحروب والذى سيكون له الأثر السحري عندما نسترجع سويا الذكريات.

ووجهت الدكتورة جيهان السادات في بدأيه كلمتها الشكر لأعضاء روتاري للخدمات التي يقدمونها من أجل خدمه الوطن ولهم كل التقدير والاحترام،وأضافت أنها متفائلة بالمستقبل وعلى ثقه لنعبر بالوطن ونتطلع دائما إلى المستقبل ،وصرحت انها تجمع تبرعات لصندوق تحيا وصلت حتى الان الى 23 مليون جنيه وسوف يخصص لخدمه أطفال الشوارع والعشوائيات فرص عمل للشباب.

وفى سؤال عن دور الشباب في المستقبل أجابت لابد من احترام أراء الشباب وأوصت ان يكون في مكتب كل مسئول مجموعه من الشباب كى يكتسبوا الخبرات ويتحملوا جزءا من العمل في المستقبل وأضافت قائلة  أنا متفائلة بشباب مصر لأن أفكارهم جديده ومبشره.

وأوضحت أنها عاشت سنوات قريبه من مراكز هموم مصر وكلما صعدنا إلى أعلى كل سلطة نحتاج إلى الدعم والمساندة من الشعب من أجل العمل إلى المستقبل.

وعن مكانة مصر قالت السيدة جيهان السادات أن مصر هي رمانة الميزان بالمنطقة وتم استرداد مكانتها وسط دول العالم ويبقى أن نعمل لتحسين جودة الحياة ولا شك أن أندية روتاري لها وظيفه بارزه في هذا الشأن، وعلقت ان للأسرة شان في تربيه شباب مصر وأكدت على دور مراكز الشباب.

وفى الختام تم تكريم السيدة جيهان السادات من الدكتور صديق عفيفي ومن السيد أحمد سعادة محافظ روتاري وسط تصفيق حاد من الحضور.

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