ضبط “مدرس” من العناصر “التكفيرية” شديدة الخطورة ببورسعيد

كتب: جمال نوفل

تمكن ضباط إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد بالإشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد من ضبط عادل عبد الموجود أحمد عبد الله ـ مدرس وصاحب “دار ابن لقمان لتحفيظ القرآن” – مقيم دائرة قسم العرب أحد أخطر العناصر “التكفيرية الجهادية” ببورسعيد .

وصدر ضد المتهم أمر بضبطه واحضاره فى القضية رقم 1833/2014 إدارى قسم الزهور لقيامة بإستغلال دار تحفيظ القرآن خاصتة وكونة مدرس بأحد المعاهد الأزهرية ببورسعيد وبثة الأفكار العدائية للطلبة ضد اجهزة الدولة لإستخدامهم فى اعمال عنف بالبلاد .