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ضبط “مدرس” من العناصر “التكفيرية” شديدة الخطورة ببورسعيد

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ضبط “مدرس” من العناصر “التكفيرية” شديدة الخطورة ببورسعيد ضبط “مدرس” من العناصر “التكفيرية” شديدة الخطورة ببورسعيد

كتب: جمال نوفل

المتهم

تمكن ضباط إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد بالإشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد من ضبط عادل عبد الموجود أحمد عبد الله ـ مدرس وصاحب “دار ابن لقمان لتحفيظ القرآن” – مقيم دائرة قسم العرب  أحد أخطر العناصر “التكفيرية الجهادية” ببورسعيد .

وصدر ضد المتهم أمر بضبطه واحضاره فى القضية رقم 1833/2014 إدارى قسم الزهور لقيامة بإستغلال دار تحفيظ القرآن خاصتة وكونة مدرس بأحد المعاهد الأزهرية ببورسعيد وبثة الأفكار العدائية للطلبة ضد اجهزة الدولة لإستخدامهم فى اعمال عنف بالبلاد .

 وجه اللواء إسماعيل عز الدين  مساعد وزير الداخلية  مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة .

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