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"الفتوى والتشريع" تقضى باستمرار رئيس جامعة الأزهر ورفض الانتخابات

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"الفتوى والتشريع" تقضى باستمرار رئيس جامعة الأزهر ورفض الانتخابات "الفتوى والتشريع" تقضى باستمرار رئيس جامعة الأزهر ورفض الانتخابات

فى مفاجأة جديدة قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم سريان نظام الانتخاب، المقرر فى قانون المجلس الأعلى للجامعات المصرية على جامعة الأزهر بشأن منصب رئيس الجامعة، وذلك لما لجامعة الأزهر من طبيعة خاصة، من حيث تبعيتها للأزهر الشريف، ووجود نظام قانون خاص بتعيين رئيس جامعة الأزهر المقرر بنص المادة 41 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له فى اختيار رئيس جامعة الأزهر، والتى تنص على "أن رئيس جامعة الأزهر يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اختيار شيخ الأزهر".

كما قرَّرت أنَّ آلية تعيين رئيس جامعة الأزهر مُحدَّدة بالقانون 103 لسنة 1961، وليس من اختصاص المجلس الأعلى للأزهر تغيير هذه الآلية إلى نظام الانتخاب.

وبناء على هذا القرار يتم استمرار الدكتور أسامة العبد فى منصبه كرئيس للجامعة ورفض إجراء انتخابات مبكرة.

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