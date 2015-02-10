محافظ القاهرة: انتهاء الرفع المساحي لـ140 عمارة بمشروع «تحيا مصر» بالأسمرات

صرح، محافظ القاهرة دكتور جلال مصطفى سعيد، إنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وعمل المجسات الميكانيكية لعمارات المشروع بالكامل ( 140 عمارة ) ، وإعداد تقارير أبحاث التربة بقطاعات الموقع لتتناسب مع مناسيب الطرق والصرف واتجاهاته.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام والذى يضم 5040 وحدة سكنية جديدة على مساحة 60 فدان بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه خصصها رئيس الجمهورية للمشروع من صندوق تحيا مصر لنقل سكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة الى مساكن بديلة لائقة وآمنة .

وأصدر المحافظ تعليماته للواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان بسرعة الانتهاء من عمل محطات خلاطات الاسمنت لتوفير الجهد والوقت ، وتزويد الشركات القائمة بالعمل بمشروعي ” تحيا مصر ” و” إسكان الأسمرات ” بخلطة الخرسانة المسلحة المطلوبة ، وسرعة توفير احتياجات المشروع من الكهرباء لتشغيل الخلاطات وإنارة الموقع وقت العمل فضلا عن تواجد مكتب دائم لاستشاري المشروع ومهندسى الاسكان للإشراف المستمر علي المشروع.

وأكد السعيد أنه جاري البدء فى انشاء وإقامة سور بكامل محيط أرض المشروع منعا لأى تعديات بالمساحة، كما كلف المحافظ مدير مديرية الاسكان ومسئولى الحى وشركات المرافق ضرورة تذليل كافة المعوقات وتسهيل الاجراءت من رسوم وتصميمات وتصاريح وخلافه.

يذكر أن المساكن الجديدة بمشروع “تحيا مصر” تقع متوسطة بين عدة محاور وطرق رئيسية مثل محور الشهيد والطريق الدائري وشارع 9 ويتم بتمويل كامل من صندوق تحيا مصر، حيث تبلغ تكلفة الانشاءات 580 مليون جنيه إلى جانب 60 مليون جنيه للمرافق ، ويضم 140 عمارة سكنية متكاملة المرافق تتكون الواحدة منها من أرضي وخمس أدوار متكررة وكل دور يضم 6 وحدات سكنية مساحة الواحدة منها 63 متر ومكونة من حجرتين وصالة ومطبخ وحمام وسيخصص نسبة 25% من اجمالي مساحة المشروع للمباني السكنية و6% للخدمات التي ستضم انشاء مدرسة اعدادية علي مساحة ألفين متر ومركز لخدمة المجتمع علي مساحة 1500 متر ومركز تجاري وحضانة ومناطق ترفيه ووحدة علاجية ومسجد وستخصص باقي مساحة المشروع كمناطق خضراء وطرق وممرات.

عقب تفقد مشروع تحيا مصر انتقل المحافظ لتفقد مشروع اسكان الاسرات 1 بحى المقطم والذى تقيمه المحافظ ايضاً لمواجهة ظاهرة العشوائيات وتوفيرمساكن بديلة وآمنة لسكان المناطق الخطرة مثل مناطق الدويقة واسطبل عنتر وعزبة خيرالله ويضم اقامة 5190 وحدة سكنية، وتابع الاعمال الجارية بالموقع والذى وصلت نسبة التنفيذ به الى 30 % ، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.