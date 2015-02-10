بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات بمدينة الطود برفقة المحافظ السابق

واصل محافظ الأقصر محمد سيد بدر جولته التفقدية اليوم الثلاثاء برفقة اللواء طارق سعدالدين محافظ الأقصر التي زار خلالها مساكن مدينة الطود.

كما تفقد بدر هضبة مدينة الطود ومبني المدينة ووحدات الرعاية الإجتماعية بالطود والتي تضم 400 وحدة داخل 20 عمارة سكنية تم الإنتهاء منها بالإضافة إلي 500 وحدة لمساكن الأسر الأولي بالرعاية.

وشدد المحافظ علي ضرورة الأسراع في إنهاء كافة الأعمال والمرافق وإنجاز محطة معالجة الصرف الصحي التي قدرتها 400 متر مكعب يوميا ويجري العمل بها حاليا تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها بعد انتهاء المخطط الزمني لها خلال شهر سبتمبر من هذا العام .

و توجه بدر الي مدرسة أبوالحجاج الإبتدائية بعد اشتعال النيران في غرفة الحاسب الآلي واطمئن من مديرة المدرسة علي سلامة التلاميذ والمدرسين والإداريين والعمال وأفراد الأمن .

وتفقد غرفة الكمبيوتر بعد السيطرة علي الحريق ووجه بعدم تسليم التلاميذ الا في وجود ذويهم وأولياء أمورهم كما استفسر من وكيل مديرية التربية والتعليم حجاج مصطفي عن سبب الحريق.

وأكد أنه نتج عن ماس كهربائي بالغرفة تسبب في اندلاع النيران وتم استخدام أجهزة الإطفاء وإبلاغ وحدة الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه في أسرع وقت دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح فيما التهم الحريق محتويات الغرفة .

وشدد المحافظ علي طمأنة الأهالي علي أبنائهم واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة مع صيانة وإعادة تجهيز معمل الكمبيوتر وإزالة التلفيات الناجمة عن الحريق وتشغيله في أسرع وقت قبل يوم السبت القادم .