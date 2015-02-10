بالصور…محافظ الشرقية يُحيل مدير مستشفى الأحرار ونائبه للتحقيق لتقاعسهم في آداء واجبهم

أصدر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية قراراً بإحالة مدير مستشفى الأحرار ونائبه للتحقيق وإيقافهم عن العمل لعدم وجودهم بالمستشفى خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى صباح اليوم ، وتقاعسهم في آداء واجبهم الوظيفي وضبط منظومة العمل مما أدى إلى ترهل الآداء بأقسام المستشفى .

تجول محافظ الشرقية بأقسام الإستقبال والشئون الإدارية وعناية القلب والباطنة والمناظير واستمع لشكاوى المرضى وذويهم حيث تلاحظ عدم وجود الأطباء وهيئة التمريض والشئون الإدارية .

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة متابعة سير العمل بالمستشفى بنفسه مع إعداد تقرير فوري حول حالة المريض عبد العظيم محمد عبد الجواد لإصابته بالفشل الكلوي عقب قيامه بإجراء عملية قلب مفتوح منذ 20 يوم .

وعنف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأطباء والتمريض بقسم المناظير لوجود مريض في حالة إعياء شديد نتيجة نزيف دام ثلاث ساعات يدعى نجاح السيد عبد الحميد من قرية نشوة مركز الزقازيق وللأسف لم يسعفه أحد .

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تدعيم قسم عناية القلب بالأطباء و التمريض لمواجهة و متابعة الحالات المرضية ، واستغرب المحافظ لعمل الأطباء وردية 24 ساعة حيث يستحيل تقديم خدمة طبية جيدة لأهالينا من طبيب يعمل طوال الوقت.

وطالب محافظ الشرقية استعجال مقاول الأعمال و التشطيبات الخاصة بالحمامات بقسم عناية القلب بإعتبارها مغلقة بما يضطر المرضى النزول لأدوار الأرضية لقضاء الحاجة ، وكلف المحافظ اللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة إعداد خطاب لرؤساء المراكز و المدن لعمل زيارات يومية للمستفيات وإعداد تقارير حول مستوى الخدمة الصحية للمرضى مؤكدا على أنه سيتم محاسبة المقصرين فوراً .