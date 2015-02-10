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مقتل 15 تكفيريًا في مواجهات عنيفة مع الجيش بشمال سيناء

  • مصر
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قالت مصادر أمنية، بشمال سيناء، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين حملة عسكرية وعناصر تكفيرية، جنوب رفح، أسفرت عن مقتل 15 تكفيريًا، وإصابة آخرين خلال الاشتباكات.

أضافت المصادر أن إجمالي عدد العناصر التكفيرية التي تم القضاء عليها خلال الساعات الماضية بلغ 18 تكفيريًا من تنظيم أنصار بيت المقدس.

أشارت المصادر إلى مشاركة الطائرات الحربية من طراز «أباتشي» في الحملات العسكرية التي تنفذها القوات بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تقوم الطائرات بقصف البؤر الإرهابية وتنفيذ الغارات الجوية ضد تجمعات العناصر التكفيرية، فيما يتم إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية بمناطق العمليات، حفاظًا على حياة المواطنين والمسافرين على تلك الطرق.

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