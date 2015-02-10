صفقة سلاح كبري بين فرنسا ومصر تضم 24 طائرة مقاتلة بقيمة 5 مليار دولار

قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إن صفقة بيع باريس 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة بحرية من طراز “فريم”، لمصر في طريقها للانجاز قبل نهاية فبراير الجاري.

> وأضافت المجلة، اليوم الثلاثاء، إنه “من المتوقع صدور بيان مشترك نهاية هذا الأسبوع بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا أولاند حول بيع باريس 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” و فرقاطة من طراز “فريم” في صفقة قد تتخطى الـ 5 مليارات يورو”.

> وقال إيمانويل بريتا الصحفي السياسي بـ”لوبوان” إن “طلب مصر شراء طائرات الرافال والفرقاطة سيتم الإعلان عنه رسميا من خلال بيان مشترك متوقع أن يصدر عن الرئيسين المصري والفرنسي نهاية الأسبوع الجاري”.

> وأضاف بريتا أنه “تم انجاز اتفاق بشأن الصفقة خلال الزيارة التي قام بها وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع المصري لمكتب وزير الدفاع الفرنسي (جان إيف لو دريان) يوم الجمعة الماضي”.

> ولم يصدر عن الجانب المصري أي إعلان عن تلك الزيارة.