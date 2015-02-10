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محافظا الأقصر الجديد والسابق ينتقلان إلي مدرسة اشتعل بها حريق محدود

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محافظا الأقصر الجديد والسابق ينتقلان إلي مدرسة اشتعل بها حريق محدود محافظا الأقصر الجديد والسابق ينتقلان إلي مدرسة اشتعل بها حريق محدود

محافظا الأقصر الجديد والسابق ينتقلان إلي مدرسة اشتعل بها حريق محدود

انتقل الدكتور محمد سيد، محافظ الاقصر الجديد، يرافقه المحافظ السابق اللواء طارق سعد الدين، وعبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم الي مقر مدرسة ابوالحجاج الابتدائيه عقب اشتعإل آلنيران في غرفه الحاسب الالي.

واطمان محافظ الأقصر علي التلاميذ وتابع أعمال الإطفاء والسيطرة علي الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالأقصر تمكنت من السيطره علي حريق شب داخل حجره الحاسب الالي بمدرسه ابو الحجاج الابتدائيه المشتركه والتابعه لاداره الاقصر التعليميه.  تلقي اللواء حسام المناوي، مدير امن الاقصر اخطارا من العميد عصام الدسوقي مدير المباحث الجنائيه يفيد بالواقعه.

وانتقلت قوات الحماية وأجهزه الإطفاء بقياده العقيد محمد عمر، وتمكنت من السيطره علي الحريق قبل امتداده لبقيه أنحاء المدرسه.

وأسفر الحريق والدخان المتصاعد من المدرسة عن تدمير 3 أجهزه حاسب آلي وانقاذ 13 آخر كانت بالحجرة وشيوع حالة من الرعب وسط التلاميذ وأولياء الأمور الذين هرعوا إلي مقر المدرسة لإصطحاب أبنائهم.

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