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وزير التعليم: الأقصر بلا أمية خلال 6 أشهر

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وزير التعليم: الأقصر بلا أمية خلال 6 أشهر وزير التعليم: الأقصر بلا أمية خلال 6 أشهر

محمود أبوالنصر

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه قد تم اختيار محافظة الأقصر، لتكون في خلال 6 شهور محافظة بلا أمية ولرفع جودة التعليم بشقيه العام والفني بها، والاهتمام بدعم التخصصات الفنية التي لها علاقة بالصناعات الصغيرة بالمحافظة.

جاء، ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور غيث فاريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتورة خلاف والدكتور حجازي إدريس، بحضور الدكتور محمد يوسف نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور محب الرافعي مدير الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار والأستاذة نرمين النعماني منسق التعاون الدولي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على أن يقوم مكتب اليونسكو بدعم جهود وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وذلك من حيث التكلفة وإعداد الدراسات والمشاركة بالخبرات وعمليات الإشراف والتقييم والمتابعة .

وأشار الوزير الى أنه قد تم اختيار محافظة الأقصر تعبيرا عن الاهتمام بمحافظات الصعيد، وحتى تكون مركزا يشع تجاربه الناجحة على المحافظات المجاورة، لافتا الى أنه سوف يتم في المرحلة المقبلة اختيار محافظة في الوجه البحري وأخرى من محافظات القناة لدعمها تعليميا في نفس المجالات المشار إليها، على أن يتم دعمها من اليونسكو على النحو المذكور بالنسبة للأقصر.

وأضاف أنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بزيارة الأقصر برفقة قيادات الوزارة، للبدء في تنفيذ الخطط التعليمية بهدف تحقيق التطوير المنشود بها .

ا ش ا

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