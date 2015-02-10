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بلاغ يتهم رئيس الزمالك واتحاد الكرة بالتخطيط لقتل الجماهير بــ «الدفاع الجوي»

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المحامى طارق العوضى

المحامى طارق العوضى

تقدم المحاميان طارق العوضي،ووليد الخطيب،ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات،ضد كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد يوسف،وقوات تأمين مباراة نادي الزمالك وإنبي في إستاد الدفاع الجوي “30 يونيو”،التي جرت الأحد الماضي الموافق 8 فبراير،ورئيس وأعضاء نادي الزمالك ورئيس وأعضاء إتحاد كرة القدم المصري،يتهمهم فيه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأكد مقدما البلاغ أن المشكو في حقهم دبروا وخططوا لمؤامرة لقتل “شباب الألترس”، بداية من الاخبار التي نشرت على لسان رئيس نادي الزمالك بأن الحضور سيكون مجانا، مرورا بكمين الأسوار الحديدية الشبيهة بـ”السجن”، ونهايه بإطلاق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع عليهم.

وأرفق مقدما البلاغ أسطوانة مدمجة عن الأحداث كلها، وأيضا صور أخبار من مواقع إليكترونية لأخبار هامة عن الحادث ما دار قبله وبعده، وتوثيق لشهادات 100 شاهد رؤية للأحداث.

وطالب مقدما البلاغ في نهايته بفتح تحقيق فوري وعادل تجاه المشكو في حقهم، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة وكل من يثبت تورطه في الأحداث، وذلك قصاصا لشهداء أبرياء لا ذنب لهم في الأحداث.

 

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