تشكيل اللجنة الشرعية لبيت الزكاة والصدقات برئاسة مفتي الجمهورية

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على ضرورة الاهتمام برسالة بيت الزكاة والصدقات المصري، والعمل الجاد على تحقيق آمال ورغبات أهالينا من البسطاء من أبناء هذا الشعب العزيز، وهذا حقهم علينا، وليس تفضُّلًا من أحد.

ووفقا لبيان الأزهر تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الشرعية لبيت الزكاة والصدقات المصري، والتي تضمُّ في تشكيلها كلًّا من د. شوقي علام – مفتي الجمهورية، و د.محمد مختار جمعه – وزير الأوقاف، ود. عباس شومان – وكيل الأزهر، ود. نصر فريد واصل – عضو هيئة كبار العلماء

وقرر الإمام الأكبر اختيار الدكتور شوقي علام، مقررًا للجنة الشرعية.