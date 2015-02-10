روحاني يدعو الغرب لاقتناص فرصة التوصل إلى اتفاق نووي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الدول الكبرى إلى “اقتناص فرصة” التوصل إلى اتفاق نووي،مشيرا إلى أن إيران اتخذت “الخطوات اللازمة” لذلك.

ويبدو أن تصريحات روحاني، خلال اجتماع له في العاصمة الإيرانية، تأتي ردا على نظيره الأميركي باراك أوباما الذي تساءل، أمس الاثنين، قائلاً إن “القضية اليوم هي: هل لدى إيران النية السياسية والرغبة للتوصل إلى اتفاق؟” حسب ما ذكر موقع العربية نت.

وأضاف، خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي في الهند أجيت دوفال، أن “تقدما جيدا تحقق في المفاوضات رغم أنه لاتزال هناك مسافة للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

وتابع روحاني إيران اتخذت الخطوات اللازمة، والآن حان دور الجانب الآخر لاغتنام الفرصة.

> واعتبر أنه رغم الفجوات التي لاتزال قائمة بين إيران والقوى الست، فإن التوصل إلى اتفاق أمر يعود إلى هذه المجموعة.

وكان الرئيس الأميركي قال، أمس الاثنين، إنه لا يرى سببا لتمديد المحادثات النووية مع إيران مرة أخرى، مؤكدا أن المسألة الآن تتعلق بما إذا كانت طهران تريد التوصل إلى اتفاق.