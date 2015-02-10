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بدء القمة المصرية الروسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين

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بدء القمة المصرية الروسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين بدء القمة المصرية الروسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين

بدأت بقصر القبة ظهر اليوم الثلاثاء أعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيسين عبد الفتاح وفلاديمير بوتين.

القمة بدأت بمباحثات ثنائية بين الرئيسين، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وتمتد المباحثات المصرية الروسية في جلسة موسعة تضم وفدي البلدين، ويعقبها حضور الرئيسين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ثم يعقدان مؤتمراً صحفياً يُلقى خلاله كلٌ منهما بياناً، ثم يُقيم الرئيس مأدبة غداء تكريماً للرئيس بوتين والوفد المرافق له.

كانت قد أجريت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم استقبال رسمية في قصر القبة، حيث استعرض الرئيسان السيسي وبوتين حرس الشرف وعزفت الموسيقي العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وروسيا، واصطف عدد من الأطفال حاملين أعلام وروسيا، تحية الرئيس الضيف.

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