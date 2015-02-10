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أهالي الإسكندرية يضبطون إخواني يستغل أحداث استاد الدفاع الجوي للتحرض ضد الدولة

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أهالي الإسكندرية يضبطون إخواني يستغل أحداث استاد الدفاع الجوي للتحرض ضد الدولة أهالي الإسكندرية يضبطون إخواني يستغل أحداث استاد الدفاع الجوي للتحرض ضد الدولة

مدير أمن الإسكندرية

قام أهالي قسم أول الرمل بضبط أحد عناصر تنظيم الجماعة أثناء استقلاله أتوبيس نقل عام، وقام بالتحريض ضد الجيش والشرطة، واتهمهم الشباب باستاد الدفاع الجوي.

وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل من عبد القادر ع م  سن 57 بالمعاش مقيم دائرة قسم أول المنتزه  بأنه أثناء استقلاله أحد أتوبيسات النقل العام بدائرة القسم  قام أحد الركاب  محمد ع ع  سن 48 بدون عمل  مقيم دائرة قسم أول المنتزه بتحريض مستقلي الأتوبيس ضد الجيش والشرطة  واتهامهم بإرتكاب حادث إستاد الدفاع الجوى فتمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي.

وبمواجهته أعترف  وأقر بإنتمائه لتنظيم الإخوان، تحرر المحضر إداري قسم أول الرمل  وجاري العرض على النيابة .

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