«الأسد»: سوريا تتلقى رسائل غير مباشرة من أمريكا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن حكومته تتلقى رسائل من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».

وأوضح الأسد أنه لا يوجد تعاون مباشر منذ بدء الغارات الجوية للتحالف ضد التنظيم داخل سوريا في سبتمبرالماضي.

لكن أطرافا أخرى، بينها العراق، تنقل «معلومات»، بحسب الرئيس السوري.

وفي مقابلة موسعة في دمشق أجراها جيريمي بوين، محرر شؤون الشرق الأوسط في «بي بي سي»، استبعد الأسد الانضمام إلى التحالف الذي يستهدف «إضعاف وتدمير» تنظيم «داعش».

وعن الانضمام إلى التحالف، قال الأسد «لا، بالطبع لا نستطيع وليس لدينا الرغبة ولا نريد، لسبب واحد بسيط- لأننا لا نستطيع التحالف مع دول تدعم الإرهاب».

ولم يدلي الأسد بمزيد من التوضيحات، لكن الحكومة السورية دأبت على وصف المسلحين الجهاديين وأعضاء المعارضة السياسية بأنهم «إرهابيون».

وتنفي عدة دول في التحالف التعاون مع الأسد الذي يدعونه إلى التنحي عن السلطة منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكمه في عام 2011.

غير أن سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق شاسعة من سوريا والعراق في العام الماضي وتأسيسه «خلافة» دفعت مسؤولي هذه الدول إلى دراسة العمل مع الزعيم السوري في مواجهة التنظيم.