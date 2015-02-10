انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي بباريس بمشاركة مصر

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بمقر غرفة تجارة وصناعة بباريس تحت عنوان “شراكة استراتيجية” والتي تشارك فيه مصر كضيف شرف، وقيادات كبرى الشركات الفرنسية والعربية.

ويحضر هذا المنتدى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وسفير مصر لدى فرنسا السفير إيهاب بدوي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل والمستشار التجاري المصري بباريس علي الليثي.

وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها بيير أنتوان جايي والأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح بكر الطيار ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمدو ولد محمد محمود والشيخ خليفة آل الثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، هيرفي دو شاريت.

وتناولت الجلسة الافتتاحية العلاقات المتميزة على أكثر من صعيد بين فرنسا والعالم العربي لا سيما عبر التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية المتعددة المجالات على مستوى الحكومات والشعوب ورجال الأعمال.

تطرقت إلي الصداقة بين فرنسا والدول العربية باعتبارها ثمرة تفاعل رسمي وشعبي وتعايش مشترك ترسخت مع الزمن متجاوزة كل الصعاب والتناقضات لبناء علاقات راسخة على أسس صلبة أركانها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتم الإشارة إلي اتفاقيات التعاون ومواثيق الشراكة والتقارب في كل المجالات، مع ضرورة عقد لقاءات دورية تجمع رجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة وتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط.

تناولت العلاقات الفرنسية العربية القائمة على مصالح استراتيجية واقتصادية مهمة ودور فرنسا باعتبارها من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدول العربية ولديها نحو ٣٥٠٠ شركة بها، فضلا عن توجه غالبية الدول العربية لتنويع اقتصادياتها عبر استثمارات تقدر بمليارات اليورو.

وتخصص جلسة خاصة مساء اليوم حول الاستثمارات في مصر بعنوان ”مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار” لعرض على مجتمع الأعمال الفرنسي خطة تنمية قناة السويس التي تتضمن أهم المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، فضلا عن الترويج للمؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من ١٣ إلي ١٥ مارس المقبل.

يتضمن المنتدى ثلاث جلسات حول المياه والطاقة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية، وكذلك حول استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية، وآفاق التعاون المشترك.

يذكر أن التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي عام ٢٠١٣ قد سجل مبلغ ٥٤.٤٤ مليار يورو وهو رقم أقل من مستوى عام ٢٠١٢ الذي بلغ ٥٤.٦٠٠ مليار يورو لكنه يحافظ على فائض تجاري لصالح فرنسا قيمته ١.٧٥٨ مليار يورو بفضل فارق بين واردات فرنسية بقيمة ٢٦.٣٤٣ مليار يورو وصادرات بمبلغ ٢٨.١٠٢ مليار يورو، أما الفارق الآخر فهو بين عجز تجاري مع دول المغرب العربي بنسبة ٣.٥- ٪ مقابل نمو كبير مع دول الخليج يصل إلي ٩.٧+ ٪.

ا ش ا