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بالصور.. حارس لكل لافتة ترحيب ببوتين

  • مصر
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نشر المصور عمار جمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة صور يظهر فيها انتشار أجهزة الأمن بجوار صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقط عمار جمعة، الصور التي تناقلها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أثناء سيره على كوبري أكتوبر، كما يظهر بالصور.

الصور المنتشرة لبوتين على كوبري أكتوبر مكتوب بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والروسية.

ووصل الرئيس الروسي القاهرة، مساء الاثنين، وسط ترحيب شعبي ورسمي كبير، وتوافد إلى مطار القاهرة الدولي منذ الصباح العشرات من المواطنين المصريين رافعين الأعلام المصرية والروسية وصور الرئيسين بوتين والسيسي ولافتات ترحيب بالغتين العربية والروسية.

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