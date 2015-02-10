إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة بإسنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، الثلاثاء، بإزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بقرية الهنادي، مخصصة لإقامة مشروعات تنموية بالقرية.

قال محمد السيد، رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تمت إزالة 10 حالات تعد على الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تنموية، مثل المزرعة السمكية، على مساحة 50 فدانًا، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، والمستهدف منها توفير من 120 إلى 150 فرصة عمل للشباب، وإنشاء محطة مياه للشرب على مساحة 10 أفدنة، مشيرًا إلى أنه تلقى تعليمات من الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، بعدم التهاون في أملاك الدولة والعمل على الإزالة الفورية لأى تعديات عليها.

وأشار «السيد»، إلى أنه قرر إنشاء مدخل رئيسي لقرية الهنادي، بطول كيلو متر واحد، وباتساع 20 مترًا وتشجيره وتجميله وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.