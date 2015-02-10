أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة بإسنا

  • مصر
  • 43
Google+ Print

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، الثلاثاء، بإزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بقرية الهنادي، مخصصة لإقامة مشروعات تنموية بالقرية.

قال محمد السيد، رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تمت إزالة 10 حالات تعد على الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تنموية، مثل المزرعة السمكية، على مساحة 50 فدانًا، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، والمستهدف منها توفير من 120 إلى 150 فرصة عمل للشباب، وإنشاء محطة مياه للشرب على مساحة 10 أفدنة، مشيرًا إلى أنه تلقى تعليمات من الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، بعدم التهاون في أملاك الدولة والعمل على الإزالة الفورية لأى تعديات عليها.

وأشار «السيد»، إلى أنه قرر إنشاء مدخل رئيسي لقرية الهنادي، بطول كيلو متر واحد، وباتساع 20 مترًا وتشجيره وتجميله وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية