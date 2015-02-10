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الدعوة السلفية: العمليات التفجيرية قائمة على «فتاوى» الإخوان

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قال خالد منصور، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم مسلح يرى نفسه «دولة»، لافتًا إلى أن العلميات التفجيرية التي حدثت قائمة على الفتاوي التكفيرية التي يطلقها مشايخ الإخوان والمتحالفين معهم.

وأضاف «منصور» في بيان له، الثلاثاء، أن «الإخوان يصبون برنامجهم القتالي داخل ويرون المصريين كفرة»، لافتًا إلى أن «المشايخ التابعين للفكر القطبي والتكفيري مثل محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية تكفيريين ويرون الآخرين عملاء»، بحسب تعبيره.

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