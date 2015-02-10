استياء بين رواد معرض الكتاب لإغلاق محطة «أرض المعارض» بالمترو

سادت حالة من الاستياء بين رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الثلاثاء، بعد بسبب الإعلان عن إغلاق محطة مترو أرض المعارض لإجراء صيانة بالتهوية، لليوم الثاني على التوالي، ما أصابهم بالارتباك حيث اضطروا إلى النزول في محطة أخرى.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أعلنت، الثلاثاء، عن غلق محطة أرض المعارض، وذلك استكمالا لأعمال الصيانة بنظام تهوية المحطة.

وشهدت أرض المعارض حالة من التشديدات الأمنية المكثفة، وانتشار رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيزوران المعرض، الثلاثاء، والذي تشارك فيه 26 دولة منها روسيا.

وأعلن الأمن إغلاق بوابة صلاح سالم أمام دخول أو خروج زائري المعرض، مع توفير أتوبيسات داخلية للزائرين لمساعدتهم في الخروج من بوابة مسجد «آل رشدان».