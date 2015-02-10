“عزام”: الجهاد حريصة على تمتين علاقتها مع كل الشرائح الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي،نافذ عزام، أن حركته حريصة على أن تكون علاقاتها قوية مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، مشدداً على عدم وجود أي حواجز بيننا وبين أي فصيل أو شريحة من أبناء شعبنا.

واعتبر عزام في حديث لموقع شمس نيوز الفلسطيني،أن اجتماع قيادتي حركتي الجهاد وحماس، الذي عقد الأحد في قطاع غزة، يندرج في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أغلب القضايا المطروحة في الساحة الفلسطينية.

وقال عزام أكدنا من خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة العمل وتكثيف الجهود من أجل تذليل العقبات أمام المصالحة وانعكاس ذلك على الشعب الفلسطيني برمته، وتطرقنا للمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا وبالذات الأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأضاف عزام أكدنا أيضا على ضرورة النأي بالنفس عن الأزمات الحاصلة في بعض البلدان العربية، وضرورة العمل بقوة من أجل تحقيق واقع أفضل للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن توطيد العلاقات بين الحركتين سينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية، حسب تعبيره.

وذكر الشيخ عزام أن القضية الفلسطينية تواجه لحظات حرجة وتمر بمرحلة صعبة، مبيّناً أن هناك تغيرات يشهدها الإقليم والقضية الفلسطينية.

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي عن أسفه لتراجع اهتمامات الدول العربية والإسلامية في المنطقة عن القضية الفلسطينية، مجدداً تأكيده على تمتين العلاقة بين مكونات الشعب الفلسطيني ومواجهة المشاكل التي يحياها.