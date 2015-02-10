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رئيس جامعة الأزهر: الفصل فى إنتظار المشاغبين.. و80% نسبة حضور الطلاب

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رئيس جامعة الأزهر: الفصل فى إنتظار المشاغبين.. و80% نسبة حضور الطلاب رئيس جامعة الأزهر: الفصل فى إنتظار المشاغبين.. و80% نسبة حضور الطلاب

أكد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عبد الحي عزب، أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة لليوم الرابع على التوالى، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لم ترصد حتى الآن محاولات من قبل طلاب الإخوان تعطيل الدراسة، قائلا: “أنه لن يسمح لأى أحد على الأطلاق تعطيل سير العملية التعليمية”.

وأكد عزب  أن الجامعة تشهد توافدا طلابيا كبيرا، مؤكدا أن نسبة الحضور وصلت إلى نحو 80%، مضيفا أن عقوبات الفصل فى إنتظار أى طالب أو طالبة تثير الشغب داخل الحرم الجامعي.
> وفى ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، الدكتور أحمد زارع، أن الدراسة فى الجامعة منتظمة بنسبة تزيد على 80%، حيث ترتفع عن ذلك بالكليات العملية وتقل قليلاً بالكليات النظرية، مشيرا أن الأفرع بالأقاليم مستقرة ولا يوجد بها أى مظاهرات، حيث تنتظم بها الدراسة، مضيفا أن رئيس الجامعة طلب من عمداء الكليات الالتحام مع الطلاب وفتح أبوابهم وحل مشاكلهم.

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