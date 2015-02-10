إخلاء مدرسة ابتدائية من التلاميذ لإشتعال النيران بغرفة الحاسب الآلي بالأقصر

قامت إدارة مدرسة أبو الحجاج الابتدائية، بالأقصر، بإخلاء المدرسة من التلاميذ، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اشتعال النيران بغرفة الحاسب الآلي بالمدرسة.

وتلقي اللواء حسام المناوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بلاغا من إدارة مدرسة ابو الحجاج الابتدائية بالأقصر، تفيد حدوث ماس كهربائي داخل غرفة الحاسب الآلي.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي المدرسة، وتمكنت من السيطرة علي الحريق، بعد اخلاء المدرسة من التلاميذ.

وتبين من التحريات أنه لا توجد اي خسائر في الأرواح نتيجة الحريق المحدود الناتج عن الماس الكهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات، بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.