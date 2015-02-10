محافظ الأقصر يتابع عملية إطفاء حريق مدرسة أبو الحجاج الإبتدائية

إنتقل الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصرالجديد يرافقه المحافظ السابق اللواء طارق سعد الدين وعبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم إلى مقر مدرسة أبوالحجاج الابتدائية عقب اشتعال النيران في غرفة الحاسب الآلي .

وإطمأن محافظ الأقصر على التلاميذ وتابع أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق .

كانت قوات الحماية المدنية بالأقصر قد تمكنت من السيطرة على حريق شب داخل حجرة الحاسب الآلى بمدرسة أبو الحجاج الإبتدائية المشتركة والتابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

وتلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطار من العميد عصام الدسوقى مدير المباحث الجنائية حيث إنتقلت على الفور قوات الحماية وأجهزة المطافى بقيادة العقيد محمد عمر حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده لبقية أنحاء الحجرة.

وأسفر الحريق والدخان المتصاعد من المدرسة عن تدمير ثلاثة أجهزة حاسب آلى وإنقاذ 13 جهاز آخر كانت بالحجرة وشيوع حالة من الرعب وسط التلاميذ وأولياء الأمور الذين هرعوا إلى مقر المدرسة لإصطحاب أبنائهم وتبين من التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى بأحد أجهزة الحاسب داخل الحجرة التى تضم 16 جهازا .