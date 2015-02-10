مرتضى: لا اعترف بـ ' وايت نايتس '

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لابد من حل روابط الأولتراس الخاصة بالأندية وعلى رأسها رابطة جمهور الفريق الأبيض المعروفة بـ"وايت نايتس".

يذكر أن مسابقة الدوري قد تم إيقافها لأجل غير مسمى بعد مصرع 22 فردا من جماهير الزمالك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام إنبي مساء الأحد الماضي على ملعب الدفاع الجوي.

مرتضى والذي حل ضيفا على قناة (دريم 2) صرح قائلا:"لا أعترف بشيء اسمه وايت نايتس".

وأضاف"جمهور الزمالك أو الأهلي على رأسي وأحترمه".

وأردف"لكن بالنسبة للروابط، لا أعلم من أين يتم تمويلها، وتريد تخريب البلاد باستمرار عن طريق ضرب الشماريخ في الجامعات والمترو".