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رئيس جامعة السويس يهنىء المحافظ بتعيينه

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رئيس جامعة السويس يهنىء المحافظ بتعيينه رئيس جامعة السويس يهنىء المحافظ بتعيينه

استقبل اللواء ياسين حسام الدين طاهر صباح اليوم الثلاثاء الاستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والاستاذ الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للسيد المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظ للاسماعيلية باسم اسرة جامعة قناة السويس قيادات واساتذة وعاملين وطلاب واكد على حسن التعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة فى مجالات متعددة تهدف الى خدمة المواطن الاسماعيلى موضحا ان الجامعة تعد بيت خبرة للمجتمع وشريك اساسى فى تنمية المجتمع .

وأعرب اللواء ياسين حسام الدين طاهر عن سعادته بالدور الكبير الذى تلعبه الجامعة فى المنطقة وإنها منارة للعلم والمعرفة وان التعاون معها سيستمر مؤكدا على ان الجميع يعمل لصالح الوطن وبناء ابنائه.

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