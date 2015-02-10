القضاء الإدارى يحيل دعوى فرض التسعيرة الجبرية للسلع والخدمات لهيئة المفوضين‎

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم الحكومة بإصدار قرار بالتسعير الجبرى للسلع والخدمات العامة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وذكرت صحيفة الدعوى التى قدمها مقيم الدعوى الناشط حمدى الفخرانى أن قرارات التسعير الجبرى صدرت منذ عهد الرئيس عبد الناصر،وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، ولكن ما يحدث الآن يعرض البسطاء لمخاطر.وذكر المدعى أن سعر بيع الأسمنت وصل الطن منه اليوم لـ800 جنيه، فى حين أن تكلفته 250 جنيها على حد وصف مقيم الطعن الذى عرض أسعار السيراميك التى يتم بيع المتر منها بقيمة 50 إلى 100 جنيه، فى حين أن تكلفته لا تتجاوز 2، 75 جنيه.