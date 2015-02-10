غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية.. ووصول معدات للقناة عبر موانئ السويس

أكد عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي بأسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن حالة العمل يسير بصورة طبيعيــة ومنتظمة بجميع موانئ الهيئة .

وأوضح أن ميناء نويبع بجنوب سيناء تأثر امس بالحالة الجوية حيث تم إغلاق الميناء الساعة الثانية صباح اليـــوم وسرعة تعدي الرياح هناك الــى 35 عقــدة وارتفاع الامواج أكثر من 3 أمتار ولازالت مغلقة حتى صباح اليوم.

وتعمل المواني الأخري بصورة طبيعية ومنتظمة مع توفير كافة التسهيلات لدخول وخروج السفن من المواني التابعة للهيئة.

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لإستقبال العبارة مسرة قادمة من ضبا وعلى متنها 267 راكب و 15 سيارة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة السفينة سيناء وعلى متنها 50 راكب و 37 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال العبارة امانة وعلى متنها 1363 راكب و1 سيارة و 31 تريلا و 6 عفش قادمة من ينبع، كما يستعد لإستقبال العبارة نما اكسبريس وعليها 32 سيارة و 58 تريلا قادمة من ضبا .

وفى ميناء ميناء الأدبية بالسويس وصلت اليوم الثلاثاء العبارة سان رافاييل وعلى متنها 7432 طن معدات وأجهزة لمشروع قناة السويس الجديدة ، كما يستعد الميناء لإستقبال العبارة سبيرو وعلى متنها 10000 طن بضائع عامة .

شهد ميناء السخنة امس استقبال العبارة ام سي نوا حاويات قادمة من العقبة والعبارة كوتاستانتيك حاويات قادمة من جده ،استقبل ميناء نويبع امس العبارة سيناء وعلى متنها 277 راكب و 6 سيارة و 38 براد .

كما استقبل الميناء العبارة ايله وعلى متنها 735 راكب و 15 سيارة و 3 براد ، شهد ميناء سفاجا امس مغادرة السفينة نما اكسبريس متجهه الى ضبا وعلى متنها 11 راكب و 61 تريلا ، كما غادرها السفينة برلين متجهه الى السخنة وعلى متنها 342 سائح .