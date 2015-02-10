وصول “سيدهم” و “زاهر” للإدلاء بشهادتهم في مذبحة بورسعيد

وصل إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس الرئيس السابق للإتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر و اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن وقت مذبحة بورسعيد لمناقشتهم أمام المحكمة التي تنظر القضية بناء على قرارها بذلك.

و في سياق متصل بدأ إدخال المتهمين إلى قفص المتهمين بعد وصولهم للمحكمة تمهيداً لبدء جلسة اليوم.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص،وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.