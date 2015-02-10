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مصرع مجند بمباحث السياحة بأسوان فى حادث تصادم أمام المسلة الناقصة

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مصرع مجند بمباحث السياحة بأسوان فى حادث تصادم أمام المسلة الناقصة مصرع مجند بمباحث السياحة بأسوان فى حادث تصادم أمام المسلة الناقصة

اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان

لقى مجنداً بمباحث السياحة بأسوان مصرعه وأصيب شخص آخر فى حادث تصادم أمام المسلة الناقصة بمدينة أسوان.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطاراً من رئيس مباحث السياحة والأثار العقيد أبوالحجاج كمال يفيد بمصرع أبانوب يوحنا سعيد 21 سنة مجند بمباحث السياحة بأسوان و مقيم الشيخ هارون دائرة قسم أول أسوان و إصابة ريمون ظريف مرقص أثناء أستقلالهما دراجة بخارية أمام المسلة الناقصة وأصطدام  سيارة نقل رقم 3485 ص و س بقيادة حسام الدين.م 48 سنة ومقيم شارع المرادب دائرة قسم أول .

وكان المجند فى طريقه للعودة إلى إستلام عمله عقب إنتهاء أجازته الشهرية ،وتم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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