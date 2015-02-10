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تعليم أسيوط يفوزبالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة تنمية القدرات

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تعليم أسيوط يفوزبالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة تنمية القدرات تعليم أسيوط يفوزبالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة تنمية القدرات

10 فبراير 2015 | 11:14 صباحاً

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وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

فازت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقات مراكز تنمية القدرات التى أقيمت بمقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة و بمشاركة فرق من كافة المديريات التعليمية بمختلف المحافظات المصرية.

وصرحت رجاء عبد الرحمن مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط بأن من بين الفرق الفائزة فرق” العزف والكورال والمواهب الفردية ” مشيرة إلى أن كل فريق  من الفرق الفائزة كان يضم 10طلاب بإجمالى 30طالب جميعهم من إدارتى أسيوط ومنفلوط.

وأضافت مدير عام الخدمات أن الوزارة كرمت الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات إستثمار مكافأة لهم على الفوز.

ومن جانبه أعرب  عبد الفتاح أبو شامة  وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن سعادته بهذا الفوز الذى يظهر تفوق طلاب المحافظة فى الفنون.

كما تفوقوا من قبل فى المسابقات الرياضية والكشافة بالتربية الخاصة  ، مؤكداً على قيام المديرية بتكريمهم فى احتفال خاص يضم جميع الطلاب المتفوقين والموهوبين فى كافة الأنشطة الطلابية.

  كما هنأ أبو شامة هيئة توجيه التربية الموسيقية ومديرى ونظار المدارس الفائزة على الجهد المشكور الذى أظهر المديرية فى أبهى صورة تعكس مدى الإهتمام بالأنشطة التربوية.
2015-02-10

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