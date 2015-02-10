تعليم أسيوط يفوزبالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة تنمية القدرات

فازت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقات مراكز تنمية القدرات التى أقيمت بمقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة و بمشاركة فرق من كافة المديريات التعليمية بمختلف المحافظات المصرية.

وصرحت رجاء عبد الرحمن مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط بأن من بين الفرق الفائزة فرق” العزف والكورال والمواهب الفردية ” مشيرة إلى أن كل فريق من الفرق الفائزة كان يضم 10طلاب بإجمالى 30طالب جميعهم من إدارتى أسيوط ومنفلوط.

وأضافت مدير عام الخدمات أن الوزارة كرمت الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات إستثمار مكافأة لهم على الفوز.

ومن جانبه أعرب عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن سعادته بهذا الفوز الذى يظهر تفوق طلاب المحافظة فى الفنون.