مرتضى منصور: الزمالك يقدم فيريرا يوم السبت

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا وقع على عقود تدريبه للفريق من طرف واحد وأن مؤتمر تقديمه سيكون يوم السبت المقبل.

مرتضى والذي حل ضيفا على قناة "دريم 2" صرح قائلا: "مؤتمر التعاقد مع فيريرا سيكون يوم السبت المقبل".

واستدرك "تأجل الإعلان بسبب حالة الحداد على ضحايا مباراة إنبي".

وأضاف "فيريرا وقع من طرف واحد، ولم يقرر مغادرة مصر، وأنا سأوقع يوم السبت المقبل أثناء المؤتمر الرسمي الخاص بالتعاقد".

وكان المدرب البرتغالي قد حضر مباراة الزمالك أمام إنبي في استاد الدفاع الجوي من مقاعد المتفرجين، اللقاء الذي شهد مصرع 22 شخصا من جمهور القلعة البيضاء خارج الملعب قبل انطلاقه.