برادلي لـFilGoal.com: مصدوم.. ولا أصدق تكرار فاجعة بورسعيد

قدم الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر التعازي لأسر ضحايا فاجعة ملعب الدفاع الجوي، والتي أسفرت عن سقوط 22 مشجعا قبل مباراة الزمالك وإنبي.

برادلي كان مدربا لمنتخب مصر وقت كارثة بورسعيد في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا للأهلي عقب مباراة الفريق الأحمر أمام المصري في بورسعيد.

ويتواجد برادلي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدخل فريقه شتاباك النرويجي معسكرا شتويا هناك.

وقال برادلي لـFilGoal.com من الولايات المتحدة الأمريكية "اتصلت بزكي عبد الفتاح فور سماعي بالأخبار، فلم أصدق أن مصر تعيش نفس أحداث كارثة بورسعيد .. كنت مصدوما".

وتابع "أقدم التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا، مشاعري معهم ودعواتي ليتحملوا هذه الكارثة".

وواصل مضيفا "أتمنى أن تجد منظومة كرة القدم في مصر الطريق الصحيح لعبور هذه الأزمة".

وأتم المدرب الأمريكي "مصر تمتلك القدرات التي تعطيها خطوات للأمام في طريق تجاوز هذه الأزمات".