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إصابة 6 أشخاص في انفجار قنبلة أمام قسم شرطة “المنتزه أول” بالإسكندرية

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إصابة 6 أشخاص في انفجار قنبلة أمام قسم شرطة “المنتزه أول” بالإسكندرية إصابة 6 أشخاص في انفجار قنبلة أمام قسم شرطة “المنتزه أول” بالإسكندرية

أرشيفية

انفجرت قنبلة، منذ قليل، أمام قسم شرطة المنتزه أول، شرق الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وإحداث وتلفيات بمبنى القسم، وبعض السيارات أمامه.

وقال الدكتور إبراهيم الروبي، مدير قسم الطوارئ بمديرية الصحة بالإسكندرية، في تصريحات لـ”الوطن”، إن انفجار القنبلة أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الثغر بـ”فيكتوريا”، وجاري حاليًا التعرف على إصاباتهم، وأعمارهم، وهويتهم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ووضع كوردون أمني حول القسم، والمنطقة المحيطة به، وتمشيطها تحسباً لوجود أي أجسام أخرى.

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