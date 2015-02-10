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سفير مصر في كينشاسا يلتقي بمدير الوكالة الوطنية الكونجولية لترويج للاستثمارات

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سفير مصر في كينشاسا يلتقي بمدير الوكالة الوطنية الكونجولية لترويج للاستثمارات سفير مصر في كينشاسا يلتقي بمدير الوكالة الوطنية الكونجولية لترويج للاستثمارات

وزارة الخارجية المصرية

التقي هاني صلاح سفير في كينشاسا بمدير عام الوكالة الوطنية الكونجولية لترويج للاستثمارات، حيث أشار إلي تطلع الكونجو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والعمل علي جذب المستثمرين من القطاع الخاص المصري إلي الكونغو الديمقراطية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابياً علي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير صلاح خلال اللقاء علي تميز العلاقات بين البلدين والجهود المصرية المبذولة في إطار التعاون” جنوب –جنوب”، مشيراً إلي أنه يمكن النظر في تدريب بعض الكوادر الكونجولية المتخصصة في مجال الترويج للاستثمار، وبحث تنظيم بعض الدورات لبحث سبل تيسير إجراءات التعامل مع المستثمرين.

كما شدد صلاح علي أهمية مشاركة الكونجو الديمقراطية علي أعلي مستوي في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مصر المستقبل” والمقرر عقده في شرم الشيخ في مارس المقبل نظراً لما يمثله من فرص واعدة للاستثمار في مصر.

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