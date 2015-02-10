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السفير الإيراني بالكويت: نريد فتح صفحة جديدة مع السعودية

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السفير الإيراني بالكويت: نريد فتح صفحة جديدة مع السعودية السفير الإيراني بالكويت: نريد فتح صفحة جديدة مع السعودية

السفير الإيراني بالكويت

أكد السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي  اليوم أن العلاقات بين الكويت وإيران متطورة مهنئا الشعب الكويتي بالأعياد الوطنية.

وعن توجس دول الخليج من إيران قال بغير محله لاننا جيران وعلاقاتنا مشتركة فنحن إخوة،وطالما توجد هذه العلاقات لاداعي للتوجس كما إننا غير متوجسين من الإخوة في دول الخليج،وندعوهم لعدم التوجس الذي قد يكون مستوردا حسب ما ذكرت جريدة الشاهد الكويتية.

وعن العلاقات مع قال تحتاج إلى التقدم والتوطيد اكثر فأكثر ونحن في علاقتنا هذه لسنا في موقف نحسد عليه ولا بد أن نطوي هذه الصفحة وندخل في صفحة جديدة من العلاقات وإيران جاهزة بدورها سواء كان في زمن المغفور له الملك عبدالله او في زمن الملك سلمان بن عبدالعزيز ونحن جاهزون للدخول في مفاوضات وحوار وعلاقات ودية مع السعودية.

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