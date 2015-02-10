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وصول 52 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 52 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 52 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

ارشيفية

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت 52 ألف طن بضائع موضحا أن ميناء الزيتيات أستقبل السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز .

وأضاف فى تصريحات صحفية أن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة البرنسيسه وعلى متنها 427 راكب قادمة من العقبة ، كما استقبل الميناء العبارة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة قادمة من ميناء العقبة .

كما غادر الميناء العبارة سينا وعلى متنها 290 راكب و 40 شاحنة و 1 اتوبيس عمرة  وذلك الى ميناء العقبة ، استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمانة وعلى متنها 719 راكب قادمة من ينبع .

كما استقبل الميناء العبارة نما اكسبريس وعلى متنها 10 راكب وعدد 80 سيارة وعدد 57 شاحنة قادمة من ضبا ، كما غادر الميناء السفينة يوسيدون اكسبريس على متنها 82 شاحنة بضاعة و 11 راكب متجهه الى ميناء ضبا السعودي .

يستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة أرك فورود وعلى متنها 90 شاحنة ، كما يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينة او ام بونتاتس وعلى متنها 10 طن حاويات ، 252 راكب يصلون ميناء الغردقة و 282 راكب يغادرون الميناء.

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