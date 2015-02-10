إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسوهاج

كثفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، حيث نجحت في إزالة 21 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية.

ففي قسم شرطة أول سوهاج، تم تأمين تنفيذ 7 قرارات صادرة من حي غرب سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 606 إداري القسم.

وفي مركز شرطة جرجا، تم تأمين إزالة 11 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية ومنافع النيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 611 إداري المركز.

وفي مركز شرطة أخميم، تم تأمين تنفيذ 3 أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 700 إداري المركز.