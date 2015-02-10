«الجونة»: ضم محمد زيدان مغامرة لأنه ليس جاهزًا

قال أحمد الصحيفي، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الجونة، إن محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، “موهبة جيدة”، ولكن ضمه للفريق في الوقت الحالي مغامرة.

وأضاف “الصحيفي” في حوار مع برنامج “أسرار الملاعب” على قناة “إل تي سي”، مساء أمس السبت، “عُرض علينا محمد زيدان، وأخذنا رأي المدير الفني تسويبل”.

وتابع: “تسويبل رأى ضرورة ضم محمد زيدان، ولكننا أبدينا تخوفًا من انضمامه للفريق خاصة وأنه غائب عن الملاعب منذ سنتين”، مؤكدا: “زيدان ليس جاهزا للعب كرة القدم مرة ثانية”.

وأشار إلى أن فريق “الجونة” حاول ضم اللاعب يوسف أوباما، لكن نادي الزمالك رفض، مضيفا: “أنا مستغرب إزاي لاعب زي ده قاعد على الدكة”.