البحرين: وقف قناة العرب لا علاقة له بـ”مرزوق” والأخير يرد: لايوجد حرية تعبير

أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية بأنه نظراً لعدم حصول قناة “العرب” على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في مملكة البحرين، فقد تقرر وقف نشاطها.

وذكرت الهيئة بأنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وأن تمارس القناة نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية، وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب، وجاء هذا السعي من منطلق أهمية دعم النشاط الإعلامي وتعدديته وحريته المرتكزة على قيم المهنية والموضوعية، إلا أنه لم يتم استيفاء تلك المتطلبات، مما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال باتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه.

وأوضحت الهيئة أنها حريصة على التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالقوانين والأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة لتمارس دورها وأنشطتها بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

> و نفى وزير الإعلام البحريني عيسى عبدالرحمن الحمادي وجود علاقة بين قرار السلطات البحرينية بإغلاق القناة وبين استضافة القناة عند بدء بثها في الأول من الشهر الجاري القيادي بجمعية الوفاق البحرينية خليل مرزوق، مشددا على أن قرار الإغلاق جاء لعدم حصول القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في المملكة.

ومن جانبه قال خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا أن وقف بث قناة العرب ليس له علاقة بظهوري لأقل من 3 دقائق على شاشتها,وإنما راجع لانعدام مساحة حرية التعبير عن الرأي الأخر في البحرين.

وأضاف مرزوق أن هناك خيارين أمام أي مشروع إعلامي بالبحرين,أما الانفتاح وطرح الآراء المتعددة بموضوعية وتجرد وأو أنه يصبح إعلام “مهمل”،وأن الطفرة في الإعلام الافتراضي يجعل من أي مشروع إعلامي يحاول الانغلاق وتوجيه الرأي العام لتوجه ورؤية واحدة مغلقة مجرد مشروع فاشل.