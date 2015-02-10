بعد 8 أعوام ليلى علوي تنهي قصة زواجها

بعد سلسلة من الجدل الذي أثير حول حقيقة انفصال الممثلة ليلى علوي عن زوجها رجل الأعمال المصري منصور الجمال، أخيراً، تأكد الخبر فعلياً من مصدر موثوق مقرّب من عائلة الجمال.

وحتى الآن، لم يُعرف سبب الطلاق، وهذه عادة ليلى علوي التي تصر دائماً على إحاطة حياتها الشخصية بالسرية.



زواج بعد فشل

واستمر زواج ليلى من منصور الجمال، لمدة 8 أعوام، في وقت ربط الكثيرون زواج ليلى منه بموقفها السياسي الداعم للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أن منصور هو عم خديجة الجمال، زوجة جمال نجل حسني مبارك.

وكانت ليلى قد تزوجت من منصور بعد قصة حب استمرت لمدة شهور، لم تشأ ليلى أن تتسرع بإعلان خبر الارتباط خصوصاً وأنها مرت بأكثر من قصة حب فاشلة، إلى أن تأكدت من مشاعرها، ومن ثم أعلنت زواجها من الجمال.

وعاشت ليلى مع زوجها منصور حياة مليئة بالسعادة والحب، ولطالما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية، تتحدث عن مدى حبّها لمنصور، كما كانت تعطي نصائح عن كيفية نجاح الحياة الزوجية وطرق الحفاظ على الرجل.

وكان خبر زواج ليلى من منصور مفاجئاً للجميع خصوصاً وأنها تزوجت منه عن عمر 45 عاماً، حيث كان الزوج الأول لها، لاسيما وأنه يكبرها بما يقرب العشرين عاماً حيث كان عمره 63 عاماً.

الظهور الأول بعد الزواج

في بداية زواج منصور من ليلى رفض الظهور معها في عدد كبير من البرامج التلفزيونية، إلا أنه وبعد تدخل الكثيرين من قبل ليلى، وافق منصور على الظهور لأول مرة في لقاء تلفزيوني مع زوجته بعد 4 أعوام من الزواج، وتحدث وقتها منصور عن مدى حبّه لليلى، ووصفها بالراقية، والمتفهمة، وأشار إلى إنه تعرّف على كثير من السيدات الأجنبيات لأنه عاش أغلب حياته في الدول الأوروبية، موضحاً أن جمال ليلى في وجهة نظره تفوق على جمالهن، لأنها جميلة الشكل والروح والأخلاق، وبدورها وصفته ليلى بأنه شخص غير تقليدي وليس لديه عقد كما إنه لا يتدخل في خياراتها الفنية لثقته بها.

حياتها الفنية بعد الزواج

لم تقدم ليلى طيلة فترة زواجها سوى فيلمين فقط هما "ألوان السما السبعة" الذي قدمته مع فاروق الفيشاوي عام 2007، والفيلم الآخر هو فيلم "ليلة البيبي دول" الذي قدمته مع محمود عبد العزيز عام 2009، كما كثفت بشكل كبير من نشاطاتها على النطاق التلفزيوني، فكانت تحرص على تقديم مسلسل كل عام في شهر رمضان حيث قدمت مسلسلات "الشوارع الخلفية" أمام جمال سليمان، و"نابليون والمحروسة"، و"حكايات وبنعيشها" ومسلسل "فرح ليلى" أمام عبد الرحمن أبو زهرة، وفراس سعيد، وكان آخر ما قدمته من خلال رمضان الفائت هو مسلسل "شمس" أمام الفنان القدير جميل راتب.

إسدل الستار

شائعات كثيرة طالت ليلى ومنصور عن طلاقهما، لكن في كل مرة كانت الشائعة تكذب نفسها، من خلال ظهورهما معاً في إحدى الحفلات العام.

من جهة آخرى، قضت ليلى مع منصور أغلب أوقاتها بعيداً عن عيون الناس وزحام القاهرة في إحدى المدن الساحلية، خصوصاً في أوقات فراغهما، لتنتهي قصة زواجهما بالطلاق، وتعود ليلى مجدداً للعيش مع والدتها ونجلها خالد بالتبني.