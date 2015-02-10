أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زينة تطلب مساندة إعلامي مصري والأخير يتجاهلها

Google+ Print
زينة تطلب مساندة إعلامي مصري والأخير يتجاهلها زينة تطلب مساندة إعلامي مصري والأخير يتجاهلها

الثلاثاء 10-02-2015 04:29

كشفت مصادر من فريق عمل برنامج "360 درجة"، الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، أن الممثلة المصرية زينة اتصلت بالإعلامي أسامة كمال الذي يقدم البرنامج، وطلبت منه أن يساندها في قضيتها ضد الممثل أحمد عز، ويؤازرها من خلال مطالبة عز عبر برنامجه بالاعتراف بأبوته لتوأميها عز الدين وزين الدين.

وأضافت المصادر لـ"سيدتي نت" أن الإعلامي أسامة كمال رفض استقبال أي مكالمات أخرى من زينة، لأنه لا يتعاطى بالمواضيع الفنية.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي