زينة تطلب مساندة إعلامي مصري والأخير يتجاهلها

كشفت مصادر من فريق عمل برنامج "360 درجة"، الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، أن الممثلة المصرية زينة اتصلت بالإعلامي أسامة كمال الذي يقدم البرنامج، وطلبت منه أن يساندها في قضيتها ضد الممثل أحمد عز، ويؤازرها من خلال مطالبة عز عبر برنامجه بالاعتراف بأبوته لتوأميها عز الدين وزين الدين.

وأضافت المصادر لـ"سيدتي نت" أن الإعلامي أسامة كمال رفض استقبال أي مكالمات أخرى من زينة، لأنه لا يتعاطى بالمواضيع الفنية.

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