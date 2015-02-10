فيلم "فتاة المصنع" يواصل حصد الجوائز

رفع فيلم "فتاة المصنع" رصيد جوائزه إلى 15 جائزة خلال مهرجانات السينما المحلية والدولية، حيث حصد الفيلم 6 جوائز جديدة في الدورة الـ41 من "مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية"، حيث حصل المخرج محمد خان على جائزة التميز في الإخراج، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى جائزة ممثلة الدور الأول للنجمة ياسمين رئيس، وجائزة ممثلة الدور الثاني للفنانة سلوى خطاب، كما حصلت مؤلفة الفيلم وسام سليمان على جائزة أحسن سيناريو، فيما ذهبت جائزة أحسن مونتاج لـدينا فاروق، وسوف يُقام حفل توزيع جوائز المهرجان يوم السبت في 14 شباط/فبراير.

كما يشارك فيلم "فتاة المصنع" حالياً في السوق السينمائي الأوروبي ضمن الدورة الـ 65 من مهرجان "برلين السينمائي الدولي"، كما ينطلق في دور العرض بالسويد يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل من خلال مؤسسة السينما العربية في السويد.

فيلم "فتاة المصنع بطولة الممثلة ياسمين رئيس، وهاني عادل، وسلوى خطاب، أما القصة فهي من تأليف وسام سليمان.

وتدور أحداث الفيلم حول "هيام"، وهي فتاة في الواحد والعشرين من عمرها، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، لتعيس تجربة حب من دون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.

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